Вычислите: 1) 6м 23см+5м 87см 2) 14ч 17мин- 5ч 23 мин

Математика
Вычислите: 1) 6м 23см+5м 87см 2) 14ч 17мин- 5ч 23 мин
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Гость:
12м10см 8м54см Надеюсь помог
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