Ребята помогите пж срочно!!!!

Русский язык
Ребята помогите пж срочно!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове может быть только одно окончание
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