Если водород пропустить последовательно над оксидами CuO,Fe2O3, Na2O то сумма молекулярных масс, Получающихся металлов будет равна: А)23 В)64 С)143 D)120 Е)56
Химия
Если водород пропустить последовательно над оксидами CuO,Fe2O3, Na2O то сумма молекулярных масс, Получающихся металлов будет равна: А)23 В)64 С)143 D)120 Е)56
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Если водород пропустить последовательно над оксидами CuO,Fe2O3, Na2O то сумма молекулярных масс, Получающихся металлов будет равна: D)120
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