Если водород пропустить последовательно над оксидами CuO,Fe2O3, Na2O то сумма молекулярных масс, Получающихся металлов будет равна: А)23 В)64 С)143 D)120 Е)56

Химия

Если водород пропустить последовательно над оксидами CuO,Fe2O3, Na2O то сумма молекулярных масс, Получающихся металлов будет равна: А)23 В)64 С)143 D)120 Е)56

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