Если задуманное число уменьшить на 10,то получится число,равное частному чисел 36 и9.Чему равно задуманное число?

Математика
Если задуманное число уменьшить на 10,то получится число,равное частному чисел 36 и9.Чему равно задуманное число?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задуманное число 14. 14-10 равно 4.;39:9=4
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