Уравнение x+2x+3x=600

Математика
Уравнение x+2x+3x=600
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х + 2х + 3х = 60 6х = 600 х = 600 / 6 х = 100  проверка 100 + 100*2 + 100 * 3 = 600 600 = 600
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