Зачёт №7 одночлены и многочлены 1.Найдите значение выражения х^2-2x+1 при x=-5 Предст??вьте в виде многочлена (№2--4): 2.5b^2(2b^2-b+3) 3.(a+2b)^2 4.(1-2x)(x+7) Упростите выражение (№5,6): 5.3m(m+2)+2m(1-m). 6.(y-2)(1-y)+2y(2y+...
Алгебра
Зачёт №7 одночлены и многочлены 1.Найдите значение выражения х^2-2x+1 при x=-5 Предст??вьте в виде многочлена (№2--4): 2.5b^2(2b^2-b+3) 3.(a+2b)^2 4.(1-2x)(x+7) Упростите выражение (№5,6): 5.3m(m+2)+2m(1-m). 6.(y-2)(1-y)+2y(2y+3) 7.Представьте в виде квадрата двучлена: a^2-2a+1
Ответ(ы) на вопрос:
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1) х^2-2х+1=(х+1)^2=(5+1)(5+1)=6×6=36 7) (а-1)^2
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