Зачёт №7 одночлены и многочлены 1.Найдите значение выражения х^2-2x+1 при x=-5 Предст??вьте в виде многочлена (№2--4): 2.5b^2(2b^2-b+3) 3.(a+2b)^2 4.(1-2x)(x+7) Упростите выражение (№5,6): 5.3m(m+2)+2m(1-m). 6.(y-2)(1-y)+2y(2y+...

Алгебра

Зачёт №7 одночлены и многочлены 1.Найдите значение выражения х^2-2x+1 при x=-5 Предст??вьте в виде многочлена (№2--4): 2.5b^2(2b^2-b+3) 3.(a+2b)^2 4.(1-2x)(x+7) Упростите выражение (№5,6): 5.3m(m+2)+2m(1-m). 6.(y-2)(1-y)+2y(2y+3) 7.Представьте в виде квадрата двучлена: a^2-2a+1

Автор: Гость