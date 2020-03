Эссе на тему Healthy lifestyle in Kazakhstan Это по англ.яз нечайно нажала на литературу

Гость: Гость:

I consider that man’s health depends on his mode of life. To prevent the diseases it’s necessary to keep some simple regulations: to go in for sports, to eat carefully, to take a rest and to walk frequently in the open air. I do my morning exercises. It to me for a whole day. Перевод: Я считаю здоровье этого человека зависит от его образа жизни. Для предотвращения заболевания необходимо сохранить некоторые простые правила: заниматься спортом, тщательно поесть, отдохнуть и часто ходить на открытом воздухе. Я делаю утреннюю гимнастику. Он мне в течение целого дня.