План рассказа Барбос и Жулька в сокращение.
Литература
План рассказа Барбос и Жулька в сокращение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 .Дружба и описание собак. 2.Героическая Жулька 3.Смерть и прощание собак.
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