Какие события оказали влияние на формирование мировоззрение будущего писателя? И.А. Бунин

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звестно, что Бунин скончался во сне в ночь на 8 ноября 1953 года в своей парижской квартире, в доме № 1 на улице Жака Оффенбаха, интерьер которой в точности воссоздан в орловском музее писателя. Иван Бунин похоронен под Парижем на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Его судьба была тесно связана с Орлом, в котором ежегодно проходят дни памяти писателя.Очередной начался с торжественной панихиды, прошедшей в Богоявленском соборе. Затем в городе состоялся ряд мероприятий, посвященных творчеству Бунина. Знаковым стал литературно-музыкальный вечер, прошедший в музее писателя. В исполнении артистов и студентов Института искусств и культуры прозвучали известные бунинские произведения. В общий хор голосов вписался и голос Ивана Алексеевича. Век назад Бунин прочитал свое стихотворение "Одиночество", записав его на грампластинку, и запись дошла до наших дней.КстатиДесятого декабря 1933 года шведский король Густав V вручил Нобелевскую премию Ивану Бунину - первому из русских писателей, удостоенных этой награды. В орловском музее хранятся вырезки из газет того времени. Эмиграция рукоплескала, а в Советской России к известию отнеслись едко. "Белогвардейский Олимп выдвинул и всячески отстаивал кандидатуру матерого волка контрреволюции Бунина, чье творчество, особенно последнего времени, насыщенное мотивами смерти, распада, обреченности в обстановке катастрофического мирового кризиса, пришлось, очевидно, ко двору шведских академических старцев", - писала 29 ноября 1933 года "Литературная газета".