Эссе на тему "письмо другу" срочно!!!

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Эссе на тему "письмо другу" срочно!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Ну Здравствуй, (имя) ! Решил написать тебе через интернет, так как по-другому уже не хочу.  Но что бы не случилось потом - я хочу что бы ты знал, чем для меня был этот год. Я уже тебе не раз говорил, как ты БЫЛ для меня дорог.  Да, смешно.. . ведь у меня никогда не было такого друга, как ты. Ты был для меня если не всем, то по крайней мере многим! Я хотел стать тебе другом навеки, но, к сожалению, у меня это не получилось! Но знаешь, я ни о чем не жалею, потому что сделав такой выбор, я все таки смог быть рядом с тобой этот год чего бы мне это не стоило! НО со временем я понял, что я перестал в тебе видеть своего любимого брата. Знаешь, я действительно хочу найти лучшего друга хоть немного похожего на тебя.... совсем немного... . Я хочу что бы ты знал - я никогда и ни в чем тебя не винил (глубоко душе) , я тебе очень благодарен за все.  Я никогда не забуду как мы дурачились=) Ты прав - таких как ты больше не делают! Ты навсегда останешься в моих воспоминаниях!  Сейчас, когда я это пишу, я понимаю, что мы с тобой скорее всего больше общение продолжать не будем. На данный момент я знаю, что когда ты прочитаешь это письмо - это будет конец всему. Так что я хочу в последний раз попросить у тебя прощения за все, что когда-либо было. Прости меня, мой родной, мой брат! И спасибо тебе за все! Когда прочтешь это письмо не вини меня ни в чем - я просто Непутевый друг, каких в твоей жизни надеюсь уже не будет! Спасибо тебе еще раз за все.

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