Эссе на тему семья-это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро

Гость: Гость:

Семья-это твоя родственники. Ну самое главные родственники это родители.Они тебя воспитывают с первой твоей секунды жизни.Они воспитывают тебя быть характерным и добрым. Они учат если тебя обидели ты не мсти за его грехи его бог сам накажет. Еще родители тебя учат творить просто простые добрые дела. Помочь человеку даже если он твой первый враг. Иногда это помогает даже помириться с твоим врагом. Как ты к человеку отнесешься так и к тебе он будет относиться. Не зря говорят: Человека красит добро, а не злость и ненависть.