Есть ли число для которого квадрат числа - только одно число?
Математика
Есть ли число для которого квадрат числа - только одно число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да есть,1 в квадрате и есть 1
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