Есть ли у вас любимый цвет ? Какой ? Расскажите, что вы знаете об этом цвете. Почему ??н стал для вас любимым? (Голубой , фиолетовый , желтый , синий) любой из этих цветов. Заранее спасибо!

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Есть ли у вас любимый цвет ? Какой ? Расскажите, что вы знаете об этом цвете. Почему ??н стал для вас любимым? (Голубой , фиолетовый , желтый , синий) любой из этих цветов. Заранее спасибо!

Автор: Гость