Есть ли у вас любимый цвет ? Какой ? Расскажите, что вы знаете об этом цвете. Почему ??н стал для вас любимым? (Голубой , фиолетовый , желтый , синий) любой из этих цветов. Заранее спасибо!
Русский язык
Есть ли у вас любимый цвет ? Какой ? Расскажите, что вы знаете об этом цвете. Почему ??н стал для вас любимым? (Голубой , фиолетовый , желтый , синий) любой из этих цветов. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть любимый цвет- это жёлтый. Цвет солнца и тепла, радости и богатства. Он стал мне любимым потому что он такой ЯРКИЙ, КРАСИВЫЙ И НАСЫЩЕННЫЙ!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Образ Машы Траекуровой 1)краткое история жизни 2)её хорактер 3)история взаимотноше??ий Марии и Владимера 4)что мешало щасте влюблёных 5)как заключи...
Беларуская мова
Українська мова
Математика