Есть ли у вас в распоряжении своя великолепная страна. Расскажите о ней

Литература
Есть ли у вас в распоряжении своя великолепная страна. Расскажите о ней
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарример Пағыш!!говорят что в этой стране любят батоны!страна париж считается страной любви ротому что коглп мтоиш у эйфелевой башни создается романтичное настроение.в этой стране разговаривают на француском языке.
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