Помогите решить 16й номер?

Алгебра
Помогите решить 16й номер?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена на телефон понищилась ровно на 10% от стоимости
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