За 2 дня рабочий наладил 56 станков в первый день он работал 8часов а во второй 6 часов с такой же производительностью Сколько станков он настроил в первый день И сколько во 2 решение и ответ

Математика

За 2 дня рабочий наладил 56 станков в первый день он работал 8часов а во второй 6 часов с такой же производительностью Сколько станков он настроил в первый день И сколько во 2 решение и ответ

Автор: Гость