За 2 дня рабочий наладил 56 станков в первый день он работал 8часов а во второй 6 часов с такой же производительностью Сколько станков он настроил в первый день И сколько во 2 решение и ответ
Математика
За 2 дня рабочий наладил 56 станков в первый день он работал 8часов а во второй 6 часов с такой же производительностью Сколько станков он настроил в первый день И сколько во 2 решение и ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ: 6+8=14ч (всего работал) 56:14=4д/ч (производил) 6*4=24д (1 день) 8*4=32д (2 день)
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