Кукла стоит 65 руб. Машинка стоит 30 руб. Что дороже: кукла или машинка? Сколько стоят кукла и машинка?

Математика
Кукла стоит 65 руб. Машинка стоит 30 руб. Что дороже: кукла или машинка? Сколько стоят кукла и машинка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65+30=95 руб стоят кукла и машина
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