Кукла стоит 65 руб. Машинка стоит 30 руб. Что дороже: кукла или машинка? Сколько стоят кукла и машинка?

Математика

Кукла стоит 65 руб. Машинка стоит 30 руб. Что дороже: кукла или машинка? Сколько стоят кукла и машинка?

Автор: Гость