Определить степень окисления: Al2O3,BaSo4,KOH, HNO3, P2O5,CaCo3, H2SiO3,CH4,CH3Cl,K2Cr2O7
Химия
Определить степень окисления: Al2O3,BaSo4,KOH, HNO3, P2O5,CaCo3, H2SiO3,CH4,CH3Cl,K2Cr2O7
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Al₂⁺³O₃⁻² Ba⁺²S⁺⁶O₄⁻² K⁺O⁻²H⁺ H⁺N⁺⁵O₃⁻² P₂⁺⁵O₅⁻² Ca⁺²C⁺⁴O₃⁻² H₂⁺Si⁺⁴O₃⁻² C⁻⁴H₄⁺ C⁻²H₃⁺Cl⁻ K₂⁺Cr₂⁺⁶O₇⁻²
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