Статья набранная на компьютере содержит 64 страницы, на каждой странице 40 строк, в ??аждой строке 40 символов. Определите размер статьи в кодировке КОИ-8 , в которой каждый символ кодируется 8 битами. 1) 100 Кбайт 2) 1600 б...
Информатика
Статья набранная на компьютере содержит 64 страницы, на каждой странице 40 строк, в ??аждой строке 40 символов. Определите размер статьи в кодировке КОИ-8 , в которой каждый символ кодируется 8 битами. 1) 100 Кбайт 2) 1600 байт 3) 800 байт 4)200 Кбайт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. количество символов на одной странице 40*40=1600 2. Количество символов на всех страницах 1600*64=102400 3. Поскольку в КОИ-8 1 символ=1 байту, то объем информации на 64 страницах равен 102400 байт или 102400/1024=100 кбайт. 4. Верный ответ под номером 1, или 100 кбайт.
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