Прочитай слова . почему их написание надо проверять? глаз - глаза, столы, листы, сло??ы, врачи, подбери проверочные слова, измени каждое слово так, чтобы безударный гласный звук стал ударным, запиши сначала проверочное слово, а...

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Прочитай слова . почему их написание надо проверять? глаз - глаза, столы, листы, сло??ы, врачи, подбери проверочные слова, измени каждое слово так, чтобы безударный гласный звук стал ударным, запиши сначала проверочное слово, а потом проверяемое слово

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