Решение x-1,5=-3,4:))))))
Математика
Решение x-1,5=-3,4:))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-1,5=-3,4 х=-3,4+1,5 х=-1,9 Ответ:-1,9
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