2-3 вопроса для викторины рассказ уроки французского В.Распутин ? нужно срочно
Литература
2-3 вопроса для викторины рассказ уроки французского В.Распутин ? нужно срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В каком возрасте главный герой рассказа отправился жить сам?<br />_В 8 лет<br />2. Что почувствовал и первый раз ощутил главный герой в 11 лет?<br />_Голод,грусть,тоску за домом<br />3. Что за проблема была с французским языком у главного героя?<br />_Проблемы с произношением слов<br /
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