2-3 вопроса для викторины рассказ уроки французского В.Распутин ? нужно срочно

Гость: Гость:

1. В каком возрасте главный герой рассказа отправился жить сам?<br />_В 8 лет<br />2. Что почувствовал и первый раз ощутил главный герой в 11 лет?<br />_Голод,грусть,тоску за домом<br />3. Что за проблема была с французским языком у главного героя?<br />_Проблемы с произношением слов<br /