Напишите краткую зарисовку с использованием глаголов на одно из тем: "Летний дожд??" ;"Летняя гроза". 5-7 предложений.
Русский язык
Напишите краткую зарисовку с использованием глаголов на одно из тем: "Летний дожд??" ;"Летняя гроза". 5-7 предложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот мы идём на улицу, что бы погулять. Мы гуляем, играем и бегаем!! На небе, проявляется большая туча... Уже через 15 минут пошёл дождь. Мы спрятались под козырьком крыши.
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