Есть ли в предложение однородные члены какие они. Предложение На рябине и клене снегири сидят часами

Русский язык
Есть ли в предложение однородные члены какие они. Предложение На рябине и клене снегири сидят часами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,есть: Рябине и клёне. Это однородные дополнения.
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