Как победа в Греко-персидских войнах повлияла на хозяйственные и государственные порядки в Афинах в 5 в.до н.э.

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Греко-персидские войны оказали существенное влияние на социально-экономическое развитие Эллады. Особенно важным стал второй этап войны, когда греки одерживали победы и обращали в рабов многочисленных военнопленных. Цены на рабов падали, что позволяло людям среднего достатка приобретать их. Тем самым греко-персидские войны способствовали широкому распространению рабства в Греции. После изгнания персов из Греции наступил подъем экономики. В сельском хозяйстве стал широко применяться рабский труд, почти в каждом хозяйстве теперь появились рабы. Однако крупные рабовладельческие хозяйства были исключением, главным производителем оставался средний крестьянин. Само хозяйство приобретает теперь товарный характер, сократились посевы зерновых, расширились площади, занятые виноградом и оливой. Значительная часть продукции продавалась на внутреннем рынке, часть шла на экспорт Еще большие изменения претерпевает ремесленное производство, чему способствовало особое положение Афин как крупнейшего центра, объединившего вокруг себя многие города Эллады. В силу того что основу мощи Афин составлял флот, бурно развивается кораблестроение и связанные с ним отрасли ремесла. Руководители афинской демократии стремились сделать свой город красивейшим в Элладе, осуществлялась грандиозная строительная программа, что вызвало подъем строительного деда – от работ в каменоломнях до обработки слоновой кости и золочения статуй. Важной отраслью экономики Афин было горное дело – на территории Аттики находились Лаврионские рудники, где добывалось серебро. В Афинах преобладали мастерские с двумя-тремя рабочими; в некоторых же отраслях специфика производства и достигнутая степень разделения труда требовали большего количества производителей. По подсчетам современных исследователей, для нормального функционирования мастерской по переработке добытой в Лаврионе руды необходимо было в среднем 33 рабочих. Рабский труд в ремесленном производстве использовался гораздо шире, чем в сельском хозяйстве. В мастерских, как правило, работал сам хозяин-свободный с одним-двумя рабами. Рабы стоили недорого, и после двух-трех лет работы затраты окупались. Дорого платили только за обученных рабов, имевших какую-нибудь специальность. В больших мастерских работали почти исключительно рабы Практически чисто рабским был труд в шахтах и мастерских по переработке руды – самых трудоемких отраслях хозяйства. Развитие ремесла и рост товарности сельского хозяйства способствовали развитию обмена. С внешнеполитическими успехами Афин и возрастанием их роли как крупнейшего экономического центра связано и дальнейшее развитие афинской демократии. В середине V в. до н. э. проводится ряд политических реформ, в результате которых в Афинах окончательно оформился демократический строй.