Сочинение как я провела 8 марта ) ребята очень надо,быстрее

Гость: Гость:

С утра я пошла купила маме цветов. Пришла домой подарила маме. Мама мне приготовила оладья и подарила подарок. Мы с мамой позавтракали и пошли гулять по городу. Там мы с мамой купили себе сахарной ваты и пошли кататься на качелях. Потом мы пошли посмотрели выступление на улице в честь восьмого марта. Ближе к вечеру мы пошли домой по пути зашли в магазин и купили продуктов. Пришли домой разобрали сумку с продуктами и вместе пошли смотреть телевизор.