Корень и корневая система у проросшей луковицы
Биология
Корень и корневая система у проросшей луковицы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У лука мочковатая корневая система
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
С выделением энергии происходит 1. Ферментативное расщепление белков в желудке 2. Образование гликогена в печени 3. Синтез жиров 4. Биосинт...
Математика
В полном мешке было 48 кг картофеля. В 1 день израсходовали пять двенадцатых мешка картофеля. Во 2 день на одну двенадцатую мешка меньше чем в 1 де...
История
Придумайте четыре варианта ответа к заданию.Учтите, что все варианты должны быть ??охожими на правильные, но правильным должен быть толко один. В...
Английский язык