Чем отличаются металлы от не металлов на вид

Окружающий мир
Чем отличаются металлы от не металлов на вид
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-металлическим блеском (который имеют также и некоторые неметаллы: йод и углерод в виде графита) ; - хорошей электропроводностью; - возможностью лёгкой механической обработки; - высокой плотностью (обычно металлы тяжелее неметаллов) ; - высокой температурой плавления (исключения: ртуть, галлий и щелочные металлы) ; - большой теплопроводностью
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