Чем отличаются металлы от не металлов на вид

Гость: Гость:

-металлическим блеском (который имеют также и некоторые неметаллы: йод и углерод в виде графита) ; - хорошей электропроводностью; - возможностью лёгкой механической обработки; - высокой плотностью (обычно металлы тяжелее неметаллов) ; - высокой температурой плавления (исключения: ртуть, галлий и щелочные металлы) ; - большой теплопроводностью