Решите уравнение 3x в квадрате+7x=0
Алгебра
Решите уравнение 3x в квадрате+7x=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х²+7х=0 х(3х+7) = 0 х = 0 или 3х+7 = 0 х = 0 или х = -7/3 Ответ: х = 0; -7/3
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