ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! С МЕНЯ ЛУЧШИЙ ОТВЕТ!!!! ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ!!! ИСТОРИЯ ДРЕВН??Й МИР 5 КЛАСС 1) Что послужило причинами ослабления Греции? 2)Какие реформы провёл македонский царь Филипп 2 ? 3)Составьте описание макед...

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Главной ударной силой македонской армии являлись гетайры («друзья», «товарищи», «сотрапезники») — отряды тяжёлой кавалерии, в которых служили представители македонской знати. В армии Александра Македонского было восемь ил (ила — аналог эскадрона) гетайров, насчитывающих в общей сложности 1800 человек. Это были территориальные формирования, то есть каждая ила набиралась в определённой области Македонии. Известны илы из Ботиеи, Амфиополя, Анфема, Верхней Македонии, Белоземелья. Но назывались илы по имени своего командира — иларха. Македонская ила насчитывала 200 человек и строилась клиньями. Во время сражения все илы гетайров располагались на правом крыле македонской армии. Самая крайняя ила, стоявшая справа, носила название «царская» и имела двойную численность (400 человек), так как пополнялась царскими телохранителями. Возглавлял эту илу сам царь. Гетайры были вооружены кавалерийским копьём, имевшим наконечники на обоих концах, и коротким мечом, а защищены были медной кирасой или льняным панцирем белого цвета и беотийским шлемом. Гетайры носили золотисто-жёлтый македонский плащ с широкой полосой пурпурного цвета на краю, подчёркивающей их знатность. Этот македонский плащ назывался хламида. это на 3 вопрос