Ответьте!!! Отдаю свои последние баллы. Допустим тело плавает в воде, получается сила Архимеда, которая равна весу вытесненной жидкости, уравновешена силой тяжести, действующей на тело. Раз они уравновешены, то получается, что...

Физика

Ответьте!!! Отдаю свои последние баллы. Допустим тело плавает в воде, получается сила Архимеда, которая равна весу вытесненной жидкости, уравновешена силой тяжести, действующей на тело. Раз они уравновешены, то получается, что сила Архимеда равна весу тела или силе тяжести, действующей на тело. А мы знаем, что тело находящееся в жидкости теряет в своем весе столько, сколько весит, вытесненная им жидкость(вытесненная жидкость равна весу тела). И получается, что в воде тело теряет в своем весе столько, сколько оно весит, т.е в воде тело весит в 2 раза меньше. Я прав??? Пожалуйста ответьте!!! Заранее спасибо

Автор: Гость