Ракета массой 0,5 кг вылетела из ружья вертикально вверх со скоростью 600 м/с. Какова была её кинетическая энергия?

Физика

Ракета массой 0,5 кг вылетела из ружья вертикально вверх со скоростью 600 м/с. Какова была её кинетическая энергия?

Автор: Гость