Ракета массой 0,5 кг вылетела из ружья вертикально вверх со скоростью 600 м/с. Какова была её кинетическая энергия?

Физика
Ракета массой 0,5 кг вылетела из ружья вертикально вверх со скоростью 600 м/с. Какова была её кинетическая энергия?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mv^2/2 0,5*600=300 300:2=150 дж
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