Сочинение миниатюра на тему Любишь ли ты нашу Землю как люблю ее я?

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Сочинение миниатюра на тему Любишь ли ты нашу Землю как люблю ее я?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашем веке все стремятся развивать технологии. Но многие из нас не замечают,что из-за выброса химических отходов в реки погибают разные виды животных,рыб. Если продолжать загрязнять планету ,умрут и люди.надо любить Землю так как хочешь чтобы она тебя "любила".
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