Сочинение миниатюра на тему Любишь ли ты нашу Землю как люблю ее я?

Гость: Гость:

В нашем веке все стремятся развивать технологии. Но многие из нас не замечают,что из-за выброса химических отходов в реки погибают разные виды животных,рыб. Если продолжать загрязнять планету ,умрут и люди.надо любить Землю так как хочешь чтобы она тебя "любила".