У а куприна была рассказ юю.так звали кошку которая жила у дома писателя.прочитайте отрывок из рассказа Юю определите его стиль.озаглавьте текст.Срочно!!!
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У а куприна была рассказ юю.так звали кошку которая жила у дома писателя.прочитайте отрывок из рассказа Юю определите его стиль.озаглавьте текст.Срочно!!!
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Гость:
Стиль это жанр ироническая фантастика а название мой любимый юю
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