У а куприна была рассказ юю.так звали кошку которая жила у дома писателя.прочитайте отрывок из рассказа Юю определите его стиль.озаглавьте текст.Срочно!!!

Русский язык

У а куприна была рассказ юю.так звали кошку которая жила у дома писателя.прочитайте отрывок из рассказа Юю определите его стиль.озаглавьте текст.Срочно!!!

Автор: Гость