Назовите предпосылки падения Римской Империи. И в каком произошло падение Римско?? Империи.

История
Назовите предпосылки падения Римской Империи. И в каком произошло падение Римско?? Империи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 410 году вестготами был взят  Рим
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