Синтаксический разбор предложения: Смотрю я в стекляшку Зелёного цвета И сразу зима Превращается в лето

Русский язык

Синтаксический разбор предложения: Смотрю я в стекляшку Зелёного цвета И сразу зима Превращается в лето

Автор: Гость