Синтаксический разбор предложения: Смотрю я в стекляшку Зелёного цвета И сразу зима Превращается в лето
Русский язык
Синтаксический разбор предложения: Смотрю я в стекляшку Зелёного цвета И сразу зима Превращается в лето
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотрю сказуемое,я подлежащее,в стекляшку -.-.-.-.,зеленого определение,цвета ------,и союз,зима____,превращается сказуемое,сразу -.-.- .-.,в лето ------..По моему так...
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