Помогите решить пример: 1,35 : 2,7 + 6,02 - 5,9 + 0,4 : 2,5 *(4,2 - 0,075)= *= это умножение. Пожалуйс??а, вы можете написать всё в столбик? Умоляю.... Заранее спасибо
Математика
Помогите решить пример: 1,35 : 2,7 + 6,02 - 5,9 + 0,4 : 2,5 *(4,2 - 0,075)= *= это умножение. Пожалуйс??а, вы можете написать всё в столбик? Умоляю.... Заранее спасибо
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Ответ будет таким:1.28
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