Придумайте четыре варианта ответа к заданию.Учтите, что все варианты должны быть ??охожими на правильные, но правильным должен быть толко один. В каком году в Новгороде началось восстание против монголов?

История

Придумайте четыре варианта ответа к заданию.Учтите, что все варианты должны быть ??охожими на правильные, но правильным должен быть толко один. В каком году в Новгороде началось восстание против монголов?

Автор: Гость