Придумайте четыре варианта ответа к заданию.Учтите, что все варианты должны быть ??охожими на правильные, но правильным должен быть толко один. В каком году в Новгороде началось восстание против монголов?

История
Придумайте четыре варианта ответа к заданию.Учтите, что все варианты должны быть ??охожими на правильные, но правильным должен быть толко один. В каком году в Новгороде началось восстание против монголов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так просто четыре года напиши, например 1) 1255 (правильный вариант) 2)  1257 3) 1259 4) 1263
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