В полном мешке было 48 кг картофеля. В 1 день израсходовали пять двенадцатых мешка картофеля. Во 2 день на одну двенадцатую мешка меньше чем в 1 день. Сколько кг картофеля израсходовали за 2 дня Решите быстренько плииииз!!!
Математика
В полном мешке было 48 кг картофеля. В 1 день израсходовали пять двенадцатых мешка картофеля. Во 2 день на одну двенадцатую мешка меньше чем в 1 день. Сколько кг картофеля израсходовали за 2 дня Решите быстренько плииииз!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 день: 48*5\12 = 20 кг 2 день: 5\12 - 1\12 = 4\12 = 1\3 48*1\3 = 16 кг Всего: 20 кг + 16 кг = 36 кг
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