В полном мешке было 48 кг картофеля. В 1 день израсходовали пять двенадцатых мешка картофеля. Во 2 день на одну двенадцатую мешка меньше чем в 1 день. Сколько кг картофеля израсходовали за 2 дня Решите быстренько плииииз!!!

Математика

В полном мешке было 48 кг картофеля. В 1 день израсходовали пять двенадцатых мешка картофеля. Во 2 день на одну двенадцатую мешка меньше чем в 1 день. Сколько кг картофеля израсходовали за 2 дня Решите быстренько плииииз!!!

Автор: Гость