С выделением энергии происходит 1. Ферментативное расщепление белков в желудке 2. Образование гликогена в печени 3. Синтез жиров 4. Биосинтез белков организма

Биология

С выделением энергии происходит 1. Ферментативное расщепление белков в желудке 2. Образование гликогена в печени 3. Синтез жиров 4. Биосинтез белков организма

Автор: Гость