Аналар туралы макал жане жумбак
Қазақ тiлi
Аналар туралы макал жане жумбак
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Гость:
Жұмақтың кілті ананың аяғының астында. Анасыз өмір- сөнген көмір Ағайын - алтау, Ана - біреу
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