Put in a/an or the: … May Day which is not … bank holiday, is … celebration of … coming of … spring.
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Put in a/an or the: … May Day which is not … bank holiday, is … celebration of … coming of … spring.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
May Day which is not a bank holiday, is the celebration of the coming of spring.
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