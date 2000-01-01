Есть ли во фразе буквы встречающиеся трижды?

Гость: Гость:

Ну в некоторых да ав некоторых нет, например: идёт корова, ест овёса а такого не бывает, а в обман мы не даёмся. идёт корова, ест овёса ходит по полям и доется, а в лесах ей гулять нельзя а в обман мы не даёмся. ну и т.д