Есть ли во фразе буквы встречающиеся трижды?

Информатика
Есть ли во фразе буквы встречающиеся трижды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну в некоторых да ав некоторых нет, например: идёт корова, ест овёса а такого не бывает, а в обман мы не даёмся. идёт корова, ест овёса ходит по полям и доется, а в лесах ей гулять нельзя а в обман мы не даёмся. ну и т.д
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