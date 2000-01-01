Составить репортаж " день здоровья "

Гость: Гость:

Все,кто учится или учился в школе,знают и помнят,что творится на переменах.Зайдя в школу,удивляешься тишине.Это не надолго.Через 5 минут прозвенит звонок на перемену.Технички протерли насухо полы.Повара и буфетчицы приготовились к штурму столовой.Охранник у входа на всякий случай зашел за вертушку.Звенит звонок!Все ученики с первого по одиннадцатый классы заполняют коридор. И тут начинается такое… Трудно описать, но я постараюсь. Приближается торнадо!Нет,- катастрофа! Какой-то класс табуном проносится по коридору!А кто-то,наоборот, медленно выписывает по холлу,хвастаясь обновкой. Находятся и такие,кто кубарем скатывается вниз по ступенькам.Другие скатываются по перилам.Такой гул поднимается,словно попадаешь в мартеновский цех машиностроительного завода- так же не расслышать ничьих слов!Но стоит прозвенеть звонку на урок-торнадо только что быстро начавшееся, загадочным образом стихает...