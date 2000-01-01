Помогите решить. В магазине повесили обьявление: цены увеличены на 1%. сколько надо теперь платить за товар, который стоил раньше 500 руб., 2000 руб., 40000 руб.

Математика

Помогите решить. В магазине повесили обьявление: цены увеличены на 1%. сколько надо теперь платить за товар, который стоил раньше 500 руб., 2000 руб., 40000 руб.

Автор: Гость