Напишите как вы думаете что означает поговорка "Шемякинский суд"
Литература
Напишите как вы думаете что означает поговорка "Шемякинский суд"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шемякин суд - это, как правило, нечестный и несправедливый суд.
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