Напишите как вы думаете что означает поговорка "Шемякинский суд"

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Напишите как вы думаете что означает поговорка "Шемякинский суд"
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Автор: Гость
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Гость:
Шемякин суд - это, как правило, нечестный и несправедливый суд. 
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