10. Из предложений 16–17 выпишите слово, правописание суффикса в котором определяет??я правилом: «В наречии пишется столько Н, сколько было в слове, от которого оно образовано». (16)Загорелся спор, и неожиданно студенты поняли,...
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10. Из предложений 16–17 выпишите слово, правописание суффикса в котором определяет??я правилом: «В наречии пишется столько Н, сколько было в слове, от которого оно образовано». (16)Загорелся спор, и неожиданно студенты поняли, что прав Ландау! (17)Лицо у Льва было серьёзное и сосредоточенное, у Петра Петровича – взволнованное и несколько обескураженное. 11. Из предложения 12 выпишите слово, в котором правописание НН определяется правилом: «В прилагательном, образованном при помощи суффикса -Н- от существительного, основа которого оканчивается на -Н, пишется НН». (12)Но хорошо было сидеть в кресле у широкого, будто киноэкран, иллюминатора, смотреть, как серый простор беспрестанно катит навстречу пенные валы, как в настоящем море... 12. Из предложений 24-25 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В суффиксах отымённых прилагательных -ЕНН-, -ОНН-/ -ЁНН- пишется НН». (24)Для поэта важнее всего сохранить детское сердце и способность видеть мир преображённым. (25)Я хотел бы вернуться в то далёкое, невозвратимое, особенное время. 13. Из предложений 4—5 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В суффиксах отымённых прилагательных -ЕНН-, -ОНН-/-ЁНН- пишется НН». (4)Сегодня ночью, оказывается, должна переправляться на передовую 184-я дивизия, а утром, во время бомбёжки, вышли из строя дивизионный инженер и командир взвода.(5)Майор протягивает мне конверт, склеенный из потрёпанной топографической карты. 14. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В кратких страдательных причастиях прошедшего времени пишется одна буква Н»? 1)похоронена 2)раненых3)осторожно4)народным 15. В каком слове правописание суффикса не определяется общим правилом (является исключением)? 1)поклонников2)ценник3)наряженными4) стеклянных 16. Из предложений 8—17 выпишите слово, правописание которого определяется правилом: «В суффиксе полного страдательного причастия прошедшего времени пишется НН». (8)От этого на руке, попавшей в когти, оставались длинные царапины. (9)Царапины быстро заживали, но тотчас появлялись новые. (10)Дружба с котей была испытанием. (11)Впрочем, пощекотать себя под подбородком котя давал.(12)К третьему году жизни он, по-моему, стал хозяином округи (13)Раз мы остановились на велосипедах у ворот:— (14)Смотри, к нам какой-то рыжий побежал! — показал мне Женька.(15)Чужак вошёл в наш двор, а через некоторое время туда же направился Пеле.— (16) Ну, он сейчас ему даст! (17)Мы поспешили пронаблюдать за схваткой, но её не было: Пеле, удивлённый поведением рыжего, побежал к нему, а тот бросился через забор. 17. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В наречии на -о(-е), образованном от прилагательного, пишется столько Н, сколько было в слове, от которого оно образовано». 1)порванные2)страшный3)мысленно4)случайность 18. Из предложениий 29–31 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом правописания краткой формы страдательных причастий прошедшего времени. 29) А что если у меня действительно слабая воля? (30)Это нужно проверить, это должно быть проверено! (31)Нужно решить что-нибудь и непременно исполнить. 19. Из предложений 29–31 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом правописания краткой формы страдательных причастий прошедшего времени. (29) А что если у меня действительно слабая воля? (30)Это нужно проверить, это должно быть проверено! (31)Нужно решить что-нибудь и непременно исполнить.
Ответ(ы) на вопрос:
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10 неожиданно 11 пенные 12 преображенным 13 потрепанной 14 похоронена 15 ценник 16 удивленный 17 мысленно 19 проверено
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