Опыт. налейте воду в миску. возьмите две пробки. на одну положите небольшой гвозди??, на другую положите магнитик. осторожно опустите обе пробки плавать в миску. что происходит? Почему? СРОЧНО!

Физика
Опыт. налейте воду в миску. возьмите две пробки. на одну положите небольшой гвозди??, на другую положите магнитик. осторожно опустите обе пробки плавать в миску. что происходит? Почему? СРОЧНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если положить очень близко то они из за магнитизма будут соприкасаться или крутится , а если далеко то ничего не будет будут просто стоять на месте
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