Пожалуйста!высокая точность движений большинства членистоногих связана с появлением 1)Сегментации тела 2)Мышечных пучков 3)Хитинового покрова
Биология
Пожалуйста!высокая точность движений большинства членистоногих связана с появлением 1)Сегментации тела 2)Мышечных пучков 3)Хитинового покрова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) сегментации тела Это может быть неверно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Математика
Математ стр 46 номер 213 . В каких уравнениях x равен 270?. 100 + х =370 x-270=630 x+330= 500 400- x=130 1•x= 270 270•x=0
Математика
Подскажите пожалуйста как поделить пример 361 в 15 степени : (19 в 5 степени) в 7 степени * (19 в 3 степени) в 4 степени и объясните как вы это...