Помогите пожалуйста, только сделайте как по образцу,спасибо.

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Помогите пожалуйста, только сделайте как по образцу,спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
There are four pairs of shoes in the room, There are two pairs of jeans.
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